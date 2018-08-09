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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ЗЕМЛЕТРУС В ІНДОНЕЗІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Спокусливі Бундхен і Крус стали героїнями дивакуватого кампейну

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Легендарна супермодель з Бразилії Жизель Бундхен та топ-модель з Нідерландів Даутцен Крус разом стали героїнями фотосесії для реклами нової колекції взуттєвого бренду Stuart Weitzman.

Знімали талановитих моделей не менш імениті фотографи Інез ван Ламсвеерде та Вінуд Матадін.

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У центрі колекції – високі чоботи. Саме вони на думку засновника Stuart Weitzman стануть трендовими у сезоні осінь-зима 2018-го.

Кампейн для Stuart Weitzman за участі Бнудхен та крус: дивитися відео

 

Теги: LifeStyle Фотоновини Стиль і мода Мода
Джерело: 24 канал
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