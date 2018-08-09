Спокусливі Бундхен і Крус стали героїнями дивакуватого кампейну

Легендарна супермодель з Бразилії Жизель Бундхен та топ-модель з Нідерландів Даутцен Крус разом стали героїнями фотосесії для реклами нової колекції взуттєвого бренду Stuart Weitzman.

Знімали талановитих моделей не менш імениті фотографи Інез ван Ламсвеерде та Вінуд Матадін. Читайте також: Топ-модель Жизель Бундхен зробила відверте зізнання та дала пораду прихильникам У центрі колекції – високі чоботи. Саме вони на думку засновника Stuart Weitzman стануть трендовими у сезоні осінь-зима 2018-го. Кампейн для Stuart Weitzman за участі Бнудхен та крус: дивитися відео