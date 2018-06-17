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Телеканал новин 24 Новини Стиль і мода

Спокусливі чоловіки пройшлись у білизні та аксесуарах на показі Dolce & Gabbana: фото

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У суботу, 16 червня, після традиційного сезонного показу Dolce & Gabbana дизайнери Доменіко Дольче і Стефано Габбана представили ще одне "секретне" чоловіче шоу.

На показі Dolce & Gabbana The Naked King Spring Summer 2019 вже не було традиційних корон і червоного атласу. На подіумі пройшлись півсотні чоловіків лише у спідній білизні і в аксесуарах.

Читайте також: Розкішні Моніка Беллуччі і Наомі Кемпбелл пройшлись по подіуму Dolce & Gabbana: відео

Dolce & Gabbana The Naked King Spring Summer 2019 Men’s Fashion Show: дивіться відео

 

Теги: LifeStyle Мода Фотоновини Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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