Спокусливі чоловіки пройшлись у білизні та аксесуарах на показі Dolce & Gabbana: фото
У суботу, 16 червня, після традиційного сезонного показу Dolce & Gabbana дизайнери Доменіко Дольче і Стефано Габбана представили ще одне "секретне" чоловіче шоу.
На показі Dolce & Gabbana The Naked King Spring Summer 2019 вже не було традиційних корон і червоного атласу. На подіумі пройшлись півсотні чоловіків лише у спідній білизні і в аксесуарах.
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Dolce & Gabbana The Naked King Spring Summer 2019 Men’s Fashion Show: дивіться відео
Джерело: 24 Канал
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