"Сполучені Штати Нідерландів": Трамп оконфузився на очах у дітей

Президент США втрапив у курйозну ситуацію, перебуваючи із візитом у дитячій лікарні в Колумбусі, у штаті Огайо. Очільник Білого дому не зумів правильно розфарбувати прапор своєї країни, але намалював щось схоже на нідерландський стяг.

Зображення із Трампом, який в оточенні дітей намагається розмалювати у правильні кольори американський прапор, публікують користувачі соцмереж.

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На них видно, що лідер США замість червоних смужок розмальовує прапор своєї держави синіми.

If anyone is curious as to why Trump thinks there's a blue stripe in the US flag...take a look at the one he stares at most often. pic.twitter.com/uSTaOfUo7H — Rysa Walker (@RysaWalker) 26 серпня 2018 р.

У мережі навіть припустили, що він хотів намалювати російський стяг, проте навіть тут схибив. Також люди вловлюють схожість намальованого Трампом прапорця зі знаменом Нідерландів.

Ніколи не знав, що є така країна – Сполучені Штати Нідерландів,

– пишуть жартівники у соцмережах.

Many are commenting that @realDonaldTrump doesn't know that the American flag only has red and white stripes, not blue. However, we noticed that the Russian flag has a blue stripe, so maybe he was coloring that one. #Trump #TrumpRussia #TrumpRussiaConspiracy pic.twitter.com/qr23C0OhCU — eTimes Herald News (@eTimesHerald) 26 серпня 2018 р.

Trump Tries To Color U.S. Flag With Small Kids On Camera, Accidentally Draws Russia Flag https://t.co/pmTAexVcMp pic.twitter.com/g3rnvw7fYU — вяєт fυςкιтσℓ (@crewislife) 25 серпня 2018 р.

I was unaware there was a United States of the Netherlands. pic.twitter.com/EMbAd51U8p — Leon Kums (@g8erlaw68) 25 серпня 2018 р.

Також Трампу пригадали його конфлікт із футболістами НФЛ, яких він критикував за недостатню повагу до національних символів.

"Трамп не знає, як виглядає прапор США, проте вказує американцям ставати на коліна під час гімну", – пишуть люди.

Trump literally doesn't know what the American Flag looks like, but think's he has the right to tell people that they can not kneel during the National Anthem... pic.twitter.com/Wsd6sX0bFi — Brian Krassenstein (@krassenstein) 25 серпня 2018 р.