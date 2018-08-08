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Спонсор тероризму: США готують жорсткі санкції проти РФ та шукатимуть гроші Путіна

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Санкції проти РФ
Санкції проти РФ / daynews.com.ua

У законопроекті про нові санкції проти Росії, внесеному до конгресу США говориться про необхідність відшукати активи Володимира Путіна і визнати Москву "спонсором тероризму".

Про це повідомляє "Коммерсантъ".

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"Акт про захист американської безпеки від агресії Кремля 2018" (DASKAA) внесли до Сенату США минулого тижня. Він передбачає ввести в єдину базу всі існуючі на сьогодні санкції проти Росії і створити в Білому домі спеціальний санкційний офіс для координації дій США з європейськими країнами.

Ще одна структура, яку пропонують створити сенатори – Національний об'єднаний центр для відповіді на гібридні загрози. Центр буде боротися з російським впливом в світі та в США.

У разі прийняття законопроекту, Трампа змусять ефективніше виконувати акт CAATSA, в рамках якого пропонується оновити кремлівський список і почати шукати по всьому світу активи і гроші Путіна. Також, Трампу заборонять виходити з НАТО, про що він багато разів натякав. В цілому в документі багато позицій, які контролюють дії президента США.

Нагадаємо, США розробляють нові санкції проти Росії, які стосуватимуться пропутінських олігархів. Такий законопроект напередодні представили сенатори з Республіканської і Демократичної партій США. Нові санкції щодо Російської Федерації покликані покарати її, якщо вона втручатиметься у вибори до законодавчих органів США, які відбудуться у листопаді. Сенатор-демократ Бен Кардін вважає, що заяви Трампа дають Москві сигнал, що вона може продовжувати втручатись в американські політичні процеси.

У квітні 2018 року Міністерство фінансів США оголосило про новий раунд санкцій проти російських громадян, чиновників, компаній та державних фірм. У переліку – олігархи, які наближені до президента Росії Володимира Путіна. Загалом у списку 38 російських бізнесменів, офіційних осіб та компаній. За кілька днів російські олігархи втратили близько 12 мільярдів доларів.

Теги: Новини політики Новини США Санкції Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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