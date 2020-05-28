З 1 червня в Україні запрацюють басейни: що дозволено
Міністерство охорони здоров'я дало рекомендації щодо роботи та басейнів в умовах пандемії коронавірусу. В Україні відвідування басейнів дозволено з 1 червня.
Відповідні рекомендації викладені у Постанові про затвердження тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів в деяких закладах фізичної культури та спорту на період карантину у зв'язку з поширенням COVID-19, яка розміщена на сайті МОЗ.
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Рекомендації МОЗ щодо відвідування басейнів
- для індивідуального відвідування;
- для спортивних навчально-тренувальних груп 2 року навчання та старше;
- за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 4 осіб для індивідуальних занять та не більше 6 осіб для спортивно-тренувальних груп у 50-метрових басейнах;
- за умови одночасного перебування на одній доріжці не більше 2 осіб для індивідуальних занять та не більше 3 осіб для спортивно-тренувальних груп у 25-метрових басейнах.
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