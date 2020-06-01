Український боксер Василь Ломаченко (14-1, 10 КО), чемпіон світу в легкій вазі, продовжує підготовку до наступного поєдинку, в якому його суперником може стати американець Теофімо Лопес (15-0, 12 КО).

Ломаченко, незважаючи на паузу в спорті через коронавірус, продовжує посилено тренуватися і тримати своє тіло в прекрасній формі. У Facebook з'явилося відео його занять, зокрема віджимань від підлоги і підтягувань на перекладині.

Дивіться також Ломаченко – Лопес: нова дата і місце бою

Чемпіон світу в легкій вазі (до 61,2 кг) вражає своєю фізичною формою.

Ломаченко – Лопес: головне