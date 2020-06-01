100 підтягувань: Ломаченко вразив феноменальною фізичною силою у залі – відео
Український боксер Василь Ломаченко (14-1, 10 КО), чемпіон світу в легкій вазі, продовжує підготовку до наступного поєдинку, в якому його суперником може стати американець Теофімо Лопес (15-0, 12 КО).
Ломаченко, незважаючи на паузу в спорті через коронавірус, продовжує посилено тренуватися і тримати своє тіло в прекрасній формі. У Facebook з'явилося відео його занять, зокрема віджимань від підлоги і підтягувань на перекладині.
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Чемпіон світу в легкій вазі (до 61,2 кг) вражає своєю фізичною формою.
Ломаченко – Лопес: головне
- Поєдинок між чемпіоном світу за версіями WBC, WBA, WBO Ломаченком і володарем титулу IBF Лопесом мав відбутися 30 травня.
- Для поєдинку була зарезервована арена Медісон-сквер-гарден у Нью-Йорку (США).
- Та через пандемію COVID-19 бій вимушено перенесли. Нової дати бою поки нема.
- Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що бій може відбутися у серпні-вересні без глядачів.