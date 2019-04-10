10 квітня стартує продаж квитків на бій Усик – Такам: ціна

У середу, 10 квітня, стартує попередній продаж квитків на дебютний бій українського боксера Олександра Усика в суперважкому дивізіоні.

Продаж квитків в широкому доступі почнеться у четвер, 11 квітня. Ціни на квитки від 40 до 250 доларів.

Нещодавно Усик назвав головну ціль у суперважкій вазі

Поєдинок відбудеться 25 квітня в американському місті Оксон-Гілл в штаті Меріленд на арені MGM National Harbor. Наживо його покаже телеканал "Інтер".

38-річний Такам в своєму останньому поєдинку виграв у Сенада Гаши, а до цього програв Дереку Чісорі і Ентоні Джошуа.

Свій останній бій Усик провів проти Тоні Белью (30-3-1, 20 КО), відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив усі чемпіонські титули у важкій вазі.

Спорт 24 писав, що в андеркарті бою Усик – Такам проведе поєдинок український боксер Олег Малиновський (23-0, 7 КО).

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