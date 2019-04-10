10 квітня стартує продаж квитків на бій Усик – Такам: ціна

191 Читать новость на русском
Усик – Такам ціна на квитки
Усик – Такам ціна на квитки

У середу, 10 квітня, стартує попередній продаж квитків на дебютний бій українського боксера Олександра Усика в суперважкому дивізіоні.

Продаж квитків в широкому доступі почнеться у четвер, 11 квітня. Ціни на квитки від 40 до 250 доларів.

Нещодавно Усик назвав головну ціль у суперважкій вазі

Поєдинок відбудеться 25 квітня в американському місті Оксон-Гілл в штаті Меріленд на арені MGM National Harbor. Наживо його покаже телеканал "Інтер".

38-річний Такам в своєму останньому поєдинку виграв у Сенада Гаши, а до цього програв Дереку Чісорі і Ентоні Джошуа.

Свій останній бій Усик провів проти Тоні Белью (30-3-1, 20 КО), відправивши суперника в нокаут у восьмому раунді. Таким чином українець захистив усі чемпіонські титули у важкій вазі.

Спорт 24 писав, що в андеркарті бою Усик – Такам проведе поєдинок український боксер Олег Малиновський (23-0, 7 КО).

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Перші 10 рішень Зеленського: що зробить та кого призначить кандидат у разі перемоги
сьогодні
9954
Теги: Новини Спорту Спорт Бокс Олександр Усик Усик – Такам
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Ліверпуль" комфортно здолав "Порту": відео
сьогодні 08:10 "Ліверпуль" комфортно здолав "Порту": відео
499
Якщо ти хочеш бути найсильнішою дівчиною, то маєш тренуватись з найсильнішими хлопцями
8 квітня 17:28 Якщо ти хочеш бути найсильнішою дівчиною, то маєш тренуватись з найсильнішими хлопцями
Станіслав Безушко 406
У яких образах український боксер Денис Берінчик виходить на бій: фото та відео
9 квітня 17:42 У яких образах український боксер Денис Берінчик виходить на бій: фото та відео
486
"Шахтар" отримав літак у клубних кольорах: фото
9 квітня 17:26 "Шахтар" отримав літак у клубних кольорах: фото
700
Конор МакГрегор вляпався у черговий гучний скандал
9 квітня 14:41 Конор МакГрегор вляпався у черговий гучний скандал
370
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук