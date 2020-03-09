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11-річна тенісистка – наймолодша учасниця Олімпіади-2020

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Хенд Заза / sport.blic.rs

Сирійська тенісистка Хенд Заза кваліфікувалася на Олімпійські ігри 2020 року у Токіо та стане наймолодшою учасницею змагань. Спортсменці, яка є представницею у настільному тенісі всього лише одинадцять років.

Дівчина здобула дорослу олімпійську ліцензію в Йорданії, де відбувався відбірковий турнір з настільного тенісу у Західній Азії.

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Навряд чи хтось перевершить показник цієї дівчини у 2020 році. Хенд Заза народилась 1 січня 2009 року.

У фіналі кваліфікаційного турніру дівчина перемогла 42-річну Мар'яну Сакахіян з Лівану 4:3. 

Хенд Заза стане першим сирійським спортсменом (серед чоловіків і жінок), який візьме участь в Олімпіаді ще до свого повноліття.


Хенд Заза – наймолодша учасниця Олімпіади-2020

Олімпійські змагання з настільного тенісу серед жінок заплановані на 25 липня (попередні раунди), а фінал відбудеться 30 липня.

Ще одним юним учасником Ігор в Токіо став британський скейтбордист Скай Браун, якому за два тижні до змагань виповниться 12 років.

Кваліфікація Хенд Зази

Заза займає 155-е місце в світовому рейтингу спортсменок, що займаються настільним тенісом.

  • Фінал Олімпійських ігор-2020 з настільного тенісу серед жінок відбудеться 30 липня.
  • Наймолодший медаліст в історії Ігор – грецький гімнаст Дімітріос Лундрас. Він виграв бронзу в командних змаганнях в 1896 році – на перших Олімпійських іграх у сучасній історії. На той момент Лундрасу було 10 років і 218 днів.
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Автор: Софія Кулай
Теги: Олімпіада-2020 Новини Спорту Спорт
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