120-кілограмовий баскетболіст впав на глядачів у матчі НБА й ледь не роздавив хлопця: відео

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Джоель Ембіід
Джоель Ембіід / twitter.com/BJlac83

У чвертьфінальному матчі плей-офф НБА між "Філадельфією" та "Торонто" стався курйозний момент за участю гравця господарів.

Центровий "Сіксерс" Джоель Ембіід на початку матчу впав на глядачів та журналістів, які розмістилися поблизу ігрового майданчика.

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Гравець "Філадельфії" хотів заблокувати кидок гравця "Торонто", але, розігнавшись, не зумів вчасно зупинитися та навалися на людей.

Зріст Ембііда складає 213 см, а його вага – 125 кг.

У четвертому матчі "Торонто" зумів перемогти "Філадельфію" та зрівняв рахунок у серії – 2:2.

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Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол NBA
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