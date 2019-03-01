120 матчів, 813 шайб, чехарда в турнірній таблиці, рекорди та антирекорди хокейного чемпіонату

27 лютого завершився регулярний чемпіонат Української хокейної ліги Парі-Матч. Перший і один з найважливіших етапів турніру закінчено – далі плей-офф, а значить саме час підбити підсумки "регулярки".

Командні підсумки

Донбас

Чинний чемпіон України тільки в кінцівці "регулярки" виборов місце на першій сходинці турнірної таблиці, що гарантувало йому пропуск чвертьфінальних матчів серії плей-офф і автоматичне потрапляння до півфінальної стадії змагань.

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Донеччани набрали 98 очок і виграли 33 поєдинки з 40. "Донбас" є другою командою за результативністю після "Кременчука" – всього донеччани завдали 1418 кидків по воротах супротивника, з яких змогли реалізувати 198. До того ж, з 1028 кидків по своїх воротах донецька команда пропустила всього 78 шайб.

Таким чином "Донбас" відбив 92,9% кидків у ворота своїх воріт. Якщо говорити про розіграші більшості, то донеччани з 153 спроб змогли реалізувати всього 38 кидків, що становить 24,84% реалізації більшості. Всього в меншості команда Сергія Вітера пропустила 27 шайб, що дозволило їй володіти 84,75% нейтралізації чисельної переваги противника.

Варто відзначити, що "Донбас" разом з "Дніпром" - єдині клуби в поточному розіграші УХЛ Парі-Матч, які не пропускали шайби, граючи в більшості. Зате своє меншість команда з Донецька використовувала навіть краще, ніж противники – донеччани відправили у ворота суперників 10 шайб, граючи вчотирьох.

Кременчук

За результатами 40 турів друге місце в турнірній таблиці посів "Кременчук" з 93 набраними очками. Кременчужани аж до останнього матчу боролися за лідерство в "регулярці", проте в матчі за перше місце поступилися донецькому клубу. Також як і "Донбас", "Кременчук" отримав право на пропуск серії чвертьфінальних поєдинків.

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Кременчужани перші і єдині в поточному сезоні перетнули межу у 200 закинутих шайб. Гравці "Кременчука" закинули 205 шайб і пропустили 98 кидків у свої ворота. Саме команда Олександра Савицького має кращу реалізацією більшості в поточному розіграші УХЛ Парі-Матч – "городяни" користувалися кожним третім видаленням свого супротивника. З 183 кидків по воротах опонентів в більшості кременчужани змогли закинути 48 шайб.

До того ж, "Кременчук" більше всіх закинув і в меншості – 13 результативних кидків при 86.98% нейтралізації більшості противника.

Після "Дніпра" найчастіше саме команда з Кременчука доводила поєдинки до овертаймів і серій післяматчевих кидків. Якщо говорити про булітах, то і тут "городяни" реалізовували кожну третю спробу. Всього в 40 поєдинках кременчужани 1539 раз кидали по воротах своїх опонентів. При цьому з 913 кидків по своїх воротах "Кременчук" пропустив всього 98 шайб.

Дніпро

За результатами 40 турів новачок поточного розіграшу УХЛ Парі-Матч "Дніпро" з 89 набраними очками замкнув лідерську трійку основної частини чемпіонату.

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Херсонський клуб реалізував 22,16% вилучень свого супротивника – тобто з 176 кидків по воротах в більшості херсонці реалізували 39. "Дніпро" нейтралізував 91,19% більшості своїх опонентів і пропустив всього 17 шайб в меншості з 193 кидків, що є найкращим показником ліги.

Так само херсонці мають кращий захист в поточному розіграші чемпіонату, пропустивши найменшу кількість шайб – при закинутих 145 голах, в ворота "Дніпра" влетіло всього 69 шайб.

За 40 матчів на ворота херсонського клубу довелося 1037 кидків, а відсоток відбитих – склав 93,8%.

"Дніпро" більше всіх в поточному розіграші чемпіонату вирішував долі матчів в додатковий час або в серії булітів. До того ж, відсоток реалізації булітів у підопічних Дмитра Підгурського склав 30% – з 30 спроб херсонці реалізували 9 кидків.

Білий Барс

Четверте місце, з відривом від першої трійки в 47 очок зайняв білоцерківський "Білий Барс", набравши 42 пункти. Відзначимо, що з цих матчів "барси" змогли втримати перемогу тільки в 13 зустрічах.

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З 1170 кидків білоцерківці змогли відправити у ворота противника 100 шайб. До того ж, "Барси" дозволили реалізувати суперникам 164 з 1023 гольових моментів.

Не все гладко у "Білого Барса" і в грі в нерівних складах – білоцерківці мали 12,21% реалізації більшості, реалізовуючи кожну 8 спробу.

У меншості команда Костянтина Буценка пропустила 50 шайб з 209 спроб опонента і змогла закинути 4 шайби.

МХК Динамо

На п'ятому місці розташувався харківський МХК "Динамо", перемігши в 8 поєдинках і маючи у своєму активі 28 пунктів. Відставання від "Білого Барса" склало 14 очок.

Що стосується голів, то "динамівці" з 1058 кидків змогли реалізувати всього 86 кидків і пропустили 160 шайб з 1268 спроб противників.

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Команда з Харкова в більшості закинула 27 шайб з 196 спроб і маючи зайвого гравця, пропустили 12 кидків, що нарівні з "Крижаними Вовками" є найгіршим показником ліги.

Крижані Вовки

Явний аутсайдер ліги "Крижані Вовки" з Києва виграли тільки 3 матчі і заробили всього лише 10 очок.

"Вовки" мають найменшої реалізацією гольових моментів у поточному розіграші УХЛ Парі-Матч, закидаючи кожну 11 шайбу в ворота супротивників - 79 шайб з 896 спроб. До того ж, кияни першими і єдиними переступили позначку в 200 пропущених шайб в чемпіонаті - "Вовки" дозволили опонентам 204 рази відзначитися в своїх воротах.

Кияни змогли реалізувати 18 штрафів свого супротивника, а в меншості пропустили 47 шайб, що є другим після "Білого Барса" показником серед команд УХЛ в поточному сезоні.

Індивідуальні досягнення

За підсумками 40 турів поточного розіграшу УХЛ Парі-Матч кращим бомбардиром став форвард "Кременчука" Микола Кисельов з 63 (38+25) очками.

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Микола відзначився ще одним досягненням – в матчі проти "Крижаних Вовків" форвард "городян" відправив у ворота противника відразу 5 шайб, зробивши таким чином пента-трик.

Другий рядок у топі бомбардирів зайняв нападаючий "Донбасу" Віталій Лялька, який набрав 59 (30+29) очок.

Третє місце з 39 (10+41) балами завоював гравець "Кременчука" Олексій Зайцев. Кращим бомбардиром серед захисників гравець став кременчужан Всеволод Толстушко, який зміг набрати 30 (7+23) очок.

Перше місце серед голкіперів зайняв воротар "Дніпра" Олег Петров, в активі якого 94,5% відбитих кидків і коефіцієнт надійності 1.53. При цьому на рахунку у херсонського голкіпера 9 шатаутів і в цілому 28 виграних поєдинків.

Олег Петров уже тричі ставав кращим гравцем місяця, що тільки підкреслює надійність цього голкіпера.

Найбільша кількість штрафних в регулярному чемпіонаті набрав захисник "Донбасу" Кирило Фроленко, який по закінченню основної частини чемпіонату перейшов в донецький клуб зі складу "Крижаних Вовків".

У 30 матчах Кирило заробив 148 штрафних хвилин, тобто захисник в середньому віддалявся по 5 разів за гру. При цьому захисник донеччан відзначився потужним кидком від синьої лінії і набрав 12 (6+6) результативних балів.

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Всього ж в 40 турах чемпіонату Української хокейної ліги Парі-Матч було зіграно 120 матчів, в яких було закинуто 813 шайб і набрано 360 очок.

Однак, найцікавіше чекає всіх уболівальників в раунді плей-офф, адже саме в цьому етапі чемпіонату визначиться найсильніша команда ліги.

Нагадаємо, що чвертьфінали плей-офф УХЛ Парі-Матч стартують 2 і 3 березня в Києві і Харкові відповідно. Спочатку 2 числа з 14:30 в Києві зіграють "Крижані Вовки" і "Дніпро", а днем ​​пізніше о 14:20 свою битву за місце в півфіналі почнуть МХК "Динамо" і "Крижані Вовки".

Чвертьфінали плей-офф УХЛ Парі-Матч пройдуть до двох перемог однієї з команд. Перший матч буде проведе на майданчиках київського і харківського клубів, а постом чвертьфінальні серії переїдуть в Херсон і Білу Церкву, де, в разі потреби, будуть зіграні треті вирішальні поєдинки.

"Донбас" і "Кременчук" автоматично потрапляють до півфіналу плей-офф. Серії цієї стадії пройдуть до чотирьох перемог однієї з команд. У фінальній серії плей-офф команди також зіграють до чотирьох перемог однієї з клубів.