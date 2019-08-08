13-річний стрибун у воду приніс Україні срібну медаль на Чемпіонаті Європи серед дорослих

На чемпіонаті Європи зі стрибків у воду, що триває у Києві, збірна України поповнила свою скарбничку ще однією медаллю.

Срібні нагороди та звання віце-чемпіонів Європи вибороли Олексій Середа та Олег Сербін. Вони стали другими у синхронних стрибках з вишки 10 м. Варто нагадати, що Олексію Середі лише 13 років, і він вже здобув право на участь в Олімпійських іграх 2020 у Токіо.

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Українці набрали 413,16 бала, поступившись переможцям з Росії в 4,14 бала. Третіми стала британська пара Метью Дікссон та Ноа Вілльямс, яку Олексій Середа та Олег Сербін випередили на 0,6 бала.

Ця медаль стала четвертою для українців на домашньому чемпіонаті Європи. В активі "синьо-жовтих" дві золоті та дві срібні медалі та перша загальнокомандне місце.