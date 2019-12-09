145 російських спортсменів не зможуть виступати на змаганнях навіть під нейтральним прапором

WADA точно усуне від змагань 145 російських спортсменів з підозрілими допінг-пробами. Про це розповів глава комітету щодо відповідності WADA Джонатан Тейлор.

За його словами, у WADA вже є імена всіх підозрілих спортсменів з бази LIMS, включаючи спортсменів, дані по яких були піддані маніпуляціям або навіть видалені.

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Сюди входять тих 145 спортсменів, яких WADA вважає найбільш підозрілими, але не обмежується ними. Я розумію заклики до повної заборони для російських спортсменів на участь у змаганнях, незалежно від їх залучення у систему маніпуляцій. Але комітет прийняв одностайне рішення, що в цьому випадку, ті люди, які можуть довести свою невинність, не повинні каратися. Радий, що виконком WADA погодився з цим,

– цитує Тейлора sport-express.ru.

Разом з тим, Росія повинна компенсувати WADA всі витрати на розслідування з січня 2019 року. Російська сторона повинна заплатити 10 відсотків від річного бюджету WADA. Попередній рахунок складає трохи менше ніж 5 мільйонів доларів.



Які санкції ввела WADA проти Росії / інфографіка 24 каналу



Яка причина відсторонення Росії?

Причиною для відсторонення стало розслідування за даними з бази Московської антидопінгової лабораторії, в якій містяться результати досліджень за 2012-2015 роки.

Незалежні експерти встановили, що в базу вносилися зміни з метою приховати позитивні допінг-проби російських спортсменів. За даними The Telegraph, Москва маніпулювала даними протягом 18 місяців.

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Тому WADA ініціювало розгляд питання невідповідності РУСАДА за прискореною процедурою відповідно до Міжнародного стандарту про відповідність.

Росія має 21 день, щоб оскаржити рішення WADA, яке було прийнято 9-го грудня.

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