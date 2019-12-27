14-річна біатлоністка Меркушина другий день поспіль розриває чемпіонат України

У Тисовці триває чемпіонат України з біатлону. 27-го грудня відбулися другі спринтерські гонки.

У жінок золото знову завоювала 14-річна Олександра Меркушина – рідна сестра Анастасії Меркушиної, пише Sport.ua.

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У другому спринті Меркушина допустила чотири промахи на вогневих рубежах, але це не завадило їй знову показати найкращий результат. Третє місце з двома колами штрафу в пасиві зайняла дворазова призерка чемпіонатів Європи Яна Бондар.

"Дякую всім хто привітав! Дякую батькам, сестрі, друзям! Також моїм сестричкам по команді. Без вашої підтримки і надії такого б не було так, це ще не найвища сходинка і ще потрібно багато працювати! Надіюсь що ті хто був так і залишаться поруч!", – написала Меркушина-молодша у Facebook.

Раніше Олександра стала наймолодшою ​​в історії чемпіонкою України серед дорослих та виконала норматив Майстра спорту України. Тепер вона стала дворазовою чемпіонкою.