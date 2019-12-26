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14-річна українка Меркушина встановила історичне досягнення у біатлоні

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Олександра Меркушина / facebook.com/groups/ukrainianbiathlon

26 грудня на спортивній базі "Тисовець" стартував чемпіонат України з біатлону. Жіночий спринт виграла 14-річна українка Олександра Меркушина.

Меркушина з одним промахом завершила гонку першою та стала наймолодшою ​​переможницею дорослих чемпіонатів України, повідомляє фейсбук-сторінка Біатлон України.

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Результати чемпіонату України

  1. Олександра Меркушина
  2. Любов Кіпяченкова
  3. Валерія Дмитренко
  4. Юлія Городна
  5. Катерина Свинаренко
  6. Олена Городна

Олександра Меркушина – молодша сестра Анастасії Меркушиної, яка виступає за основну збірну України з біатлону.

Зазначимо, що чоловічий спринт виграв Владислав Романчич. Друге місце здобув Сергій Телень, а третє – Євген Івченко.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Новини біатлону
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