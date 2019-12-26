14-річна українка Меркушина встановила історичне досягнення у біатлоні 18:44, 323 Читать новость на русском Олександра Меркушина / facebook.com/groups/ukrainianbiathlon 26 грудня на спортивній базі "Тисовець" стартував чемпіонат України з біатлону. Жіночий спринт виграла 14-річна українка Олександра Меркушина. Меркушина з одним промахом завершила гонку першою та стала наймолодшою ​​переможницею дорослих чемпіонатів України, повідомляє фейсбук-сторінка Біатлон України. Читайте також: Різдвяна гонка біатлону 2019: розклад та де дивитися Результати чемпіонату України Олександра Меркушина Любов Кіпяченкова Валерія Дмитренко Юлія Городна Катерина Свинаренко Олена Городна Олександра Меркушина – молодша сестра Анастасії Меркушиної, яка виступає за основну збірну України з біатлону. Зазначимо, що чоловічий спринт виграв Владислав Романчич. Друге місце здобув Сергій Телень, а третє – Євген Івченко.

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