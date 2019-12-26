14-річна українка Меркушина встановила історичне досягнення у біатлоні
26 грудня на спортивній базі "Тисовець" стартував чемпіонат України з біатлону. Жіночий спринт виграла 14-річна українка Олександра Меркушина.
Меркушина з одним промахом завершила гонку першою та стала наймолодшою переможницею дорослих чемпіонатів України, повідомляє фейсбук-сторінка Біатлон України.
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Результати чемпіонату України
- Олександра Меркушина
- Любов Кіпяченкова
- Валерія Дмитренко
- Юлія Городна
- Катерина Свинаренко
- Олена Городна
Олександра Меркушина – молодша сестра Анастасії Меркушиної, яка виступає за основну збірну України з біатлону.
Зазначимо, що чоловічий спринт виграв Владислав Романчич. Друге місце здобув Сергій Телень, а третє – Євген Івченко.
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