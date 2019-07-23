14-річний хлопчик вибіг до Роналду й посидів біля зіркового португальця: відео

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Кріштіану Роналду
Кріштіану Роналду / GETTY IMAGES

14-річний фанат португальця Кріштіану Роналду з міста Актау (Казахстан) вибіг на футбольне поле під час товариського матчу "Ювентус" – "Тоттенхем". Гра відбулася у Сінгапурі 21-го липня.

Хлопець підбіг до Роналду, який сидів на лаві для запасних, та зробив селфі й присів поруч.

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Дитину разом з батьком забрала поліція Сінгапуру. З'ясувалося, що Болатбек Абулхаір виконав мрію сина й привіз його на матч Роналду в день народження хлопця, повідомляє Tengrinews.kz.

Весь час стояв, хвилювався, дивився, як Роналду бігає з м'ячем. Він був у 20 метрах від нас! Це було дуже бентежно. Я тоді сказав синові, щоб він вибіг на поле, поспілкувався з кумиром. Але він довго не наважувався, було багато охорони, син боявся. Але тоді я йому сказав, що це його єдиний шанс, і він буде шкодувати, якщо не зустрінеться з Кріштіану Роналду. Він вибіг, його емоціям немає меж,
– сказав батько хлопчика.

Після розмови із сінгапурськими поліцейськими хлопця й батька відпустили. Але згодом їх викликали знову. Ймовірно, батька оштрафують за цю витівку.

У цьому матчі Роналду вдалося забити гол у ворота "Тоттенхема". Проте перемогу здобув англійський клуб. Божевільний гол з центру поля забив Гаррі Кейн.

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Теги: Новини Спорту Спорт Футбол Кріштіану Роналду Ювентус
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