15-річна американка здійснила сенсацію на Australian Open, перемігши чинну чемпіонку Наомі Осаку

Цьогорічним відкриттям тенісного турніру Australian Open може по праву вважатися американка Корі Гауфф. Вона вже здійснила сенсацію на турнірі в Австралії.

Розпочала виступ на турнірі Корі Гауфф з перемоги над Венус Вільямс. Зі співвітчизницею вона впоралася за одну годину та 40 хвилин.

Значно більше проблем їй завдала румунка Сорана-Міхаела Кирстя. Матч тривав понад дві години, а тенісистки зіграли усі три сети. У першому перемогла представниця Румунії, та два наступні собі в актив занесла 15-річна американка.

Це варто побачити: Світоліна виконала неймовірний удар на Australian Open, який шокував її саму: відео

У третьому колі Australian Open Гауфф випало грати з четвертою ракеткою світу та чинною чемпіонкою турніру Наомі Осакою. У першому сеті все вирішив єдиний брейк у восьмому геймі у виконані юної тенісистки.

Обмінявшись брейками на початку другого сету, американка у сьомому геймі ще раз виграла подачу суперниці, що і допомогло взяти сет, а з ним і матч.

В 1/8 фіналу Australian Open Гауфф доведеться зіграти з переможницею пари Шайя Чжан – Софія Кенін. З Еліною Світоліною, яка єдина з українок залишилася на турнірі, американка зможе зіграти лише у фіналі.