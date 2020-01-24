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15-річна американка здійснила сенсацію на Australian Open, перемігши чинну чемпіонку Наомі Осаку

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Корі Гауфф / twitter.com/AustralianOpen

Цьогорічним відкриттям тенісного турніру Australian Open може по праву вважатися американка Корі Гауфф. Вона вже здійснила сенсацію на турнірі в Австралії.

Розпочала виступ на турнірі Корі Гауфф з перемоги над Венус Вільямс. Зі співвітчизницею вона впоралася за одну годину та 40 хвилин.

Значно більше проблем їй завдала румунка Сорана-Міхаела Кирстя. Матч тривав понад дві години, а тенісистки зіграли усі три сети. У першому перемогла представниця Румунії, та два наступні собі в актив занесла 15-річна американка.

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У третьому колі Australian Open Гауфф випало грати з четвертою ракеткою світу та чинною чемпіонкою турніру Наомі Осакою. У першому сеті все вирішив єдиний брейк у восьмому геймі у виконані юної тенісистки.

Обмінявшись брейками на початку другого сету, американка у сьомому геймі ще раз виграла подачу суперниці, що і допомогло взяти сет, а з ним і матч.

В 1/8 фіналу Australian Open Гауфф доведеться зіграти з переможницею пари Шайя Чжан – Софія Кенін. З Еліною Світоліною, яка єдина з українок залишилася на турнірі, американка зможе зіграти лише у фіналі.

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Теги: Спорт Теніс Новини Спорту Australian Open
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