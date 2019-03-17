15-річна українка Лопатецька здобула драматичну перемогу у турнірі з тенісу в Японії

Українська тенісистка Дарина Лопатецька перемогла у турнірі ITF в японській Нiсiтамi з призовим фондом 25 тисяч доларів. 15-річна українка з Харкова перемогла великобританку Габріеллу Тейлор.

Матч був доволі нелегким.

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У першій партії українська тенісистка програвала з рахунком 0:4 і 3:5 .Однак, згодом вона змогла відіграти два сетбола. На тай-брейку Лопатецька довела сет до перемоги.

Друга партія закінчилась провалом для Лопатецької. А от в третій партії тенісистка вдало відігралась. Далі українка виграла чотири гейми поспіль і матч загалом.

Зрештою, Дарія Лопатецька перемогла великобританку Габріеллу Тейлор з рахунком 7:6 (4), 2:6, 6:3. Цей титул – п'ятий на професійному рівні для українки.

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