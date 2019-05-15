16-літня українка Марта Костюк ефектно перемогла екс-росіянку на турнірі в Іспанії

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Марта Костюк
Марта Костюк / БТУ

Українська тенісистка Марта Костюк не залишила шансів колишній росіянці Аріні Родіоновій на турнірі ITF в іспанському Ла-Бісбаль-дель-Ампурдані.

При цьому матч для Костюк розпочався не надто вдало. У першому ж геймі українка була змушена двічі відігравати брейк-пойнт. Але у підсумку перемогла, а згодом повела у рахунку 3:0. Виграла сет Костюк 6:1.

Як так? Світоліна зазнала принизливої поразки на турнірі в Римі, матч двічі переривався через дощ

З таким же рахунком Костюк виграла і другий сет. Вона взяла всі подачі суперниці, віддавши лише один брейк суперниці.

Марта Костюк – Аріна Родіонова 2:0 (6:1, 6:1)

Загалом на матч проти представниці Австралії Костюк витратила менше години. Тепер у другому колі турніру українка зіграє проти швейцарки Штефані Фогеле.

Варто нагадати, що у кваліфікації турніру Костюк перемогла ще одну росіянку – Варвару Грачову.

blog_ava
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Теги: Спорт Теніс Марта Костюк Новини Спорту
Джерело: 24 канал
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