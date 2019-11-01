16 років тому Роналду забив дебютний гол у складі "Манчестер Юнайтед": ретро відео

Португальський форвард Кріштіану Роналду 1 листопада 2003 забив свій дебютний гол у складі "Манчестер Юнайтед".

Юний португальський футболіст вийшов на заміну на 75-й хвилині матчу проти "Портсмута" (3:0), а вже через 5 хвилин чудово виконав штрафний удар з лівого флангу.

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Дебютний гол Кріштіану Роналду за "Манчестер Юнайтед": дивіться відео

В далекому 2003 році молодий і перспективний хлопець з португальського "Спортінга" Кріштіану Роналду перебрався в іменитий англійський клуб "Манчестер Юнайтед".

Трансфер Кріштіану з лісабонського клубу в стан "манкуніанців" припав на літо 2003 року і обійшовся "червоним дияволам" в 12 мільйонів фунтів. В футболці МЮ Роналду провів 292 матчі, забив 118 голів і віддав 68 асистів.

На даний момент на рахунку Кріштіану Роналду вже 702 забитих голи за клуби і національну збірну Португалії. До слова, свій ювілейний 700-й гол Кріш забив в поєдинку відбору Євро-2020 проти національної збірної України.