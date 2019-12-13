17-літня українка Снігур вийшла у фінал турніру в Дубаї, обігравши переможницю Ролан Гаррос

Українська тенісистка Дарія Снігур зіграє у фіналі Al Habtoor Tennis Challenge у Дубаї з призовим фондом в 100 тисяч доларів. У півфіналі вона обіграла переможницю Ролан Гаррос у парному розряді Крістіну Младеновіч.

Дарія Снігур на турнір пробилася через кваліфікацію. Натомість Крістіна Младеновіч, яка займає 38-е місце рейтингу WTA, була першою сіяною на турнірі.

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Матч тривав одну годину та 39 хвилин. З них пів години тенісистки витратили на перший сет. У ньому француженка повела в рахунку 2:0. після цього три гейми поспіль виграла Снігур. Младеновіч зрівняла рахунок, однак після цього Снігур знову виграла три гейми, а відтак і сет.

Другий сет виявився доволі незвичним. Спочатку Снігур була попереду 5:1, а після цього Младеновіч зуміла не лише зрівняти рахунок, але вийти вперед. При цьому що француженка у дев'ятому геймі відіграла матчбол, а згодом ще один в десятому геймі на подачі Снігур. Та українка таки зуміла перевести гру на тайбрейк, де вона і відсвяткувала перемогу.

Дарія Снігур – Крістіна Младеновіч 2:0 (6:3, 7:6(6))

Ця перемога стала для Снігур дебютною в матчах з суперницями з топ-50. Відзначимо, що в цьому році Младеновіч виграла парний титул на Ролан Гаррос та Підсумковому турнірі WTA. У листопаді 2019 року француженка допомогла своїй збірній перемогти у фіналі Кубка Федерації.

Суперницею 17-річної українки в фінальному матчі стане румунська тенісистка Ана Богдан (121-е місце в рейтингу WTA). Снігур буде боротися за п'ятий професійний титул та найбільший в кар'єрі. В активі киянки по дві перемоги на 15-тисячниках (Анталья, Шарм-ель-Шейх) та 25-тисячниках ITF (Касіва, Кирьят-Шмона).