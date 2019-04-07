17-літня українська тенісистка Дарія Снігур виграла престижний турнір у Японії

Українська тенісистка Дарія Снігур перемогла на турнірі серії ITF у Японії – Kashiwa Open з призовим фондом у 25 тисяч доларів. Завдяки цій перемозі, українка потрапить у топ-500 світового рейтингу WTA.

У фіналі турніру Снігур обіграла четверту сіяну канадку Ребекку Маріно 6:4, 6:2. На гру з суперницею українка витратила трохи більше, аніж одну годину.

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Для самої Дарії Снігур це третій одиночний титул ITF в кар'єрі, але перший на турнірі з призовим фондом у 25 тисяч доларів. Раніше вона виграла два турніри з призовим фондом у 15 тисяч доларів: у 2018 році в Антальї (Туреччина), а в березні 2019 року – в Шарм-ель-Шейху (Єгипет).

Перемога принесе українці 50 очок в рейтинг WTA, що дозволить Даші потрапити у світову класифікацію WTA і відразу в топ-500. Відзначимо, що Снігур в минулому році входила в рейтинг WTA (752 позиція), але після реформи в ITF, все її очки, отримані на 15-тисячниках, пішли в рейтинг ITF, де вона займає 58-е місце.

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Щодо Ребекки Маріно, то тенісистка свого часу входила в топ-40 світового рейтингу. Але після стресу, пов'язаного з постійною погрозами в соціальних мережах, у 2013 році вирішила завершити кар'єру. На самому початку 2018 року канадка повернулася на корт, виграла в минулому сезоні 5 титулів ITF і зараз займає 201 місце в рейтингу WTA.