17-річна американка побила світовий рекорд у плаванні

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Реган Сміт
Реган Сміт / Getty Images

17-річна плавчиня Реган Сміт оновила світовий рекорд на дистанції 200 метрів на спині.

У півфіналі чемпіонату світу американка показала час 2:03.35 хвилини.

До слова: Українець, який затримав дихання на рекордну кількість хвилин: захопливі кадри

Попереднє досягнення належало теж представниці США. Міссі Франклін на Олімпіаді 2012 у Лондоні на цій дистанції показала час 2:04.06 хвилини.

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Теги: Спорт Плавання Рекорди
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