17-річна американка побила світовий рекорд у плаванні
17-річна плавчиня Реган Сміт оновила світовий рекорд на дистанції 200 метрів на спині.
У півфіналі чемпіонату світу американка показала час 2:03.35 хвилини.
До слова: Українець, який затримав дихання на рекордну кількість хвилин: захопливі кадри
Попереднє досягнення належало теж представниці США. Міссі Франклін на Олімпіаді 2012 у Лондоні на цій дистанції показала час 2:04.06 хвилини.
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