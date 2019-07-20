17-річна українка Костюк зіграла у парі з легендарною Вільямс: фото

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Марта Костюк зіграла з Вінус Вільямс
Марта Костюк зіграла з Вінус Вільямс / World Team Tennis

Марта Костюк і Вінус Вільямс виступили в одній команді в рамках виставкового турніру World Team Tennis.

Україно-американський дует у парному поєдинку в складі команди Washington Castles з рахунком 3:5 поступився Кірстен Фліпкенс і Марії Хосе Мартінес.

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Це дійсно дуже, дуже здорово, що я змогла розділити цей корт з Вінус. Це чудовий досвід. Це такий привілей, для мене велика честь бути частиною цієї команди, в якій вона грає. У нас одна і та ж робота – вона також тенісиста, вона така ж людина, як і всі інші, коли ми збираємося разом. Я знаю, що вона буде виступати і на наступному тижні теж, тому це здорово, це відмінна можливість для мене,
– наводить слова Костюк btu.org.ua.

Днем раніше Марта Костюк проти команди Springfield Lasers обіграла Анну Блінкову (5:4) і принесла очки своїй команді.


Марта Костюк зіграла з Вінус Вільямс / Фото: World Team Tennis

Марта Костюк в травні дійшла до чвертьфіналу на турнірі WTA в Страсбурзі, потім стала фіналісткою 60-тисячника в Польщі, але на Вімблдоні поступилася вже в першому раунді кваліфікації.

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Теги: Спорт Новини Спорту Теніс Марта Костюк
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