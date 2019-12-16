17-річна українка Снігур здійснила фантастичний стрибок у світовому рейтингу

У понеділок, 16 грудня, Жіноча тенісна асоціація (WTA) представила оновлену серію рейтингу одиночного розряду.

Вихід у фінал на турнірі ITF із призовим фондом 100 тисяч доларів у Дубаї дозволив Дарії Снігур поліпшити своє становище в рейтингу WTA аж на 91 позицію і посісти 237 місце.

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Для 17-річної української тенісистки цей показник є дебютним у топ-250 світової класифікації. Тепер у числі 250 найкращих тенісисток WTA-туру знаходяться 8 українок.

Трійку найкращих тенісисток України, як і раніше, складають Еліна Світоліна – номер 6 в рейтитнгу WTA, Даяна Ястремська – 22, Леся Цуренко – 72. До топ-100 також входить і Катерина Козлова – 91 місце.

Українки в топ-300 рейтингу WTA