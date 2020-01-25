17-річний українець Бухов встановив новий світовий рекорд у плаванні – відео

Український плавець Владислав Бухов встановив новий юніорський світовий рекорд на турнірі Euro Meet 2020 на Люксембурзі.

17-річний українець подолав дистанцію в 50 метрів батерфляєм за 23,14 секунд і фінішував другим, програвши тільки своєму співвітчизнику Андрію Говорову.

Дивіться також: Українському плавцеві не вистачило 0,02 секунди, щоб перемогти на турнірі в Китаї

І як виявилося Владиславу цього вистачило, щоб поліпшити результат американця Майкла Ендрю (23,22 с) і встановити новий світовий рекорд у юніорів.

Зазначимо, що тепер на цій дистанції світовий рекорд належить виключно українцям: дорослий (Андрій Говоров), і юніорський (Владислав Бухова).

Також на змаганнях в Люксембурзі українці здобули три медалі:

Михайло Романчук – золото на дистанції 1500 метрів, вільний стиль (результат – 14:53,38). Підкреслимо, що Романчук встановив рекорд змагань;

Дарина Зевіна – золото на дистанції 100 метрів, на спині (результат – 1:01.26);

Ігор Трояновський – бронза на дистанції 200 метрів, батерфляй (результат – 1:59.35).

У минулому році Бухов виграв золоту медаль на дистанції 50 метрів вільним стилем на юніорському чемпіонаті світу, який проходив у Будапешті.

Відео запливу