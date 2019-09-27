17-річний український футболіст забив 11 голів у 3 матчах німецької ліги

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Ерік Шуранов
Ерік Шуранов / Instagram

Український нападник німецького "Нюрнберга" U-19 Ерік Шуранов демонструє неймовірну результативність на старті сезону.

В трьох матчах 17-річний український форвард вже встиг забити аж 11 м'ячів.

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Юніорська команда "Нюрнберга" Ю-19 провела три поєдинки в рамках чемпіонату регіональної ліги Баварії – Шуранов незмінно виходив у цих іграх на полі в основному складі.

До слова, Шуранов захищає кольори збірної України серед хлопців 2002 року народження. Наставник команди Володимир Єзерський всерйоз розраховує на німецького легіонера, який в п'яти матчах за збірну забив п'ять м'ячів.

Спорт 24 писав, що український захисник Данило Бескоровайний забив перший офіційний гол за словацьку команду ДАК 1904.

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Теги: Спорт Футбол Новини Спорту
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