24 канал техно lifestyle Здоровʼя дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

18-літній хокеїст збірної Казахстану Вілен Прокоф'єв помер від рідкісної форми раку

258 Читать новость на русском
Помер Вілен Прокоф'єв / УХЛ

Воротар хокейного клубу "Барис" Вілен Прокоф'єв помер у віці 18 років. У нього була саркома Юінга, з якою гравець боровся останні пів року.

Вілен народився 22 квітня 2001 року в Сатпаєві. Перші кроки в хокеї почав робити в "Казахмис". У 2013 році його запросили в ДЮСШ "Барис". У травні 2019 його початок турбувати стегно. Після численних обстежень і аналізів у Вілена виявили саркому Юінга (рак кісток), рідкісне захворювання, яке є одним з найбільш агресивних злоякісних пухлин. На лікування хокеїста треба було зібрати 170 тисяч євро. 

 
Саркома Юїнга
Злоякісна пухлина, яка уражає кісткову тканину (рідше виникає у сполучній тканині). Пухлина може виникати у будь-яких кістках скелету, проте найчастіше спостерігається у довгих трубчатих кістках кінцівок (найчастіше стегновій кістці), ребрах, кістках таза, лопатці, хребті, ключиці.
Саркома Юїнга переважно спостерігається в дітей від 5 років, та вкрай рідко спостерігається в дорослих, старших 30 років. Пік захворюваності припадає на вік 10-15 років, та займає друге місце серед усіх злоякісних пухлин кісток у дітей після остеосаркоми.
Уперше описана Джеймсом Юїнгом у 1921 році. У 90-х роках XX століття саркому Юїнга включили до так званої "пухлин родини саркоми Юїнга", до якої включені ще три види злоякісних пухлин кісток.

Читайте також: Віруси, які викликають рак: профілактика та лікування

Збирали гроші по цілому світу. Його підтримали команди "Сніжні Барси", за яку він виступав, та "Барис", в програмі якого він перебував. А також молодіжна збірна Казахстану, гравцем якого він був. Було організовано чимало благодійних аукціонів. Підтримку висловило чимало відомих хокеїстів.

30 січня була зібрана уся необхідна сума. Однак тоді ж гравець повернувся в Казахстан з Німеччини, де проходив другий курс хіміотерапії. Однак 3 лютого стало відомо, що Вілен Прокоф'єв помер.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С глубоким прискорбием сообщаем, что молодой вратарь «Снежных Барсов» после четырёх месяцев борьбы с тяжёлым заболеванием Саркомой Юинга (рак костей) ушёл из жизни. Вилену было 18 лет… ⠀ Мы выражаем свои соболезнования всем родственникам, друзьям и тем, кто знал Вилена. ⠀ Благодарим всех, кто поддерживал его всё это время и не остался в стороне. ⠀ Пусть земля будет тебе пухом, Вилен. ⠀ Скорбим.

Допис, поширений ХК "Барыс" (@barys_official)

 

У Києві застрелили хірурга Андрія Сотника: що відомо про лікаря, який втік від війни
сьогодні
27072
Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Втрати Хокей
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 14:00 "Герта" найбільше витратила, Фернандеш – найдорожчий перехід: підсумки трансферного вікна
Михайло Гема 166
сьогодні 12:32 Момент за участі Михайлюка потрапив у топ-5 найкращих в НБА: відео
Юрій Семенюк 156
сьогодні 12:04 Найвищу будівлю світу прикрасили зображенням Кобі Браянта з дочкою: відео
Юрій Семенюк 2098
сьогодні 09:16 Американський футбол: "Канзас-Сіті" переміг "Сан-Франциско" у матчі за Супербоул
Ігор Саджениця 142
2 лютого 20:08 Зінченко отримав вилучення у матчі проти "Тоттенхему", "шпори" одразу забили та виграли – відео
Ігор Саджениця 1447
Новини
Більше новин
Залиште відгук