18-літній хокеїст збірної Казахстану Вілен Прокоф'єв помер від рідкісної форми раку

Воротар хокейного клубу "Барис" Вілен Прокоф'єв помер у віці 18 років. У нього була саркома Юінга, з якою гравець боровся останні пів року.

Вілен народився 22 квітня 2001 року в Сатпаєві. Перші кроки в хокеї почав робити в "Казахмис". У 2013 році його запросили в ДЮСШ "Барис". У травні 2019 його початок турбувати стегно. Після численних обстежень і аналізів у Вілена виявили саркому Юінга (рак кісток), рідкісне захворювання, яке є одним з найбільш агресивних злоякісних пухлин. На лікування хокеїста треба було зібрати 170 тисяч євро.

Саркома Юїнга Злоякісна пухлина, яка уражає кісткову тканину (рідше виникає у сполучній тканині). Пухлина може виникати у будь-яких кістках скелету, проте найчастіше спостерігається у довгих трубчатих кістках кінцівок (найчастіше стегновій кістці), ребрах, кістках таза, лопатці, хребті, ключиці.

Саркома Юїнга переважно спостерігається в дітей від 5 років, та вкрай рідко спостерігається в дорослих, старших 30 років. Пік захворюваності припадає на вік 10-15 років, та займає друге місце серед усіх злоякісних пухлин кісток у дітей після остеосаркоми.

Уперше описана Джеймсом Юїнгом у 1921 році. У 90-х роках XX століття саркому Юїнга включили до так званої "пухлин родини саркоми Юїнга", до якої включені ще три види злоякісних пухлин кісток.

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Збирали гроші по цілому світу. Його підтримали команди "Сніжні Барси", за яку він виступав, та "Барис", в програмі якого він перебував. А також молодіжна збірна Казахстану, гравцем якого він був. Було організовано чимало благодійних аукціонів. Підтримку висловило чимало відомих хокеїстів.

30 січня була зібрана уся необхідна сума. Однак тоді ж гравець повернувся в Казахстан з Німеччини, де проходив другий курс хіміотерапії. Однак 3 лютого стало відомо, що Вілен Прокоф'єв помер.