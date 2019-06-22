18-річна Білодід здобула перше золото для України на Європейських іграх-2019

18-річна Дарія Білодід першою серед українських спортсменів піднялася на п'єдестал других Європейських ігор, які проходять у Мінську.

Білодід в фіналі Європейських ігор в суперлегкій вазі (до 48 кг) перемогла росіянку Ірину Долгову.

Читайте також: Українські рекордсмени світу сенсаційно не пройшли кваліфікацію на Європейських іграх-2019

Кидок на "ваза-арі" з допомогою зачіпа українка провела вже на стартових секундах сутички. Це й визначило подальший хід боротьби. Росіянка мусила атакувати, але добратися до Білодід банально не змогла.

Таким чином, Дарія Білодід доповнила свою фантастичну колекцію титулів. У 18 років вона вигравала чемпіонати Європи і світу серед кадетів, юніорів і дорослих.

В іншому поєдинку за золото Європейських ігор столичний дзюдоїст Георгій Зантарая (66 кг) зустрінеться з італійцем Маттео Медвесом.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram