18-річна Білодід здобула перше золото для України на Європейських іграх-2019
18-річна Дарія Білодід першою серед українських спортсменів піднялася на п'єдестал других Європейських ігор, які проходять у Мінську.
Білодід в фіналі Європейських ігор в суперлегкій вазі (до 48 кг) перемогла росіянку Ірину Долгову.
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Кидок на "ваза-арі" з допомогою зачіпа українка провела вже на стартових секундах сутички. Це й визначило подальший хід боротьби. Росіянка мусила атакувати, але добратися до Білодід банально не змогла.
Таким чином, Дарія Білодід доповнила свою фантастичну колекцію титулів. У 18 років вона вигравала чемпіонати Європи і світу серед кадетів, юніорів і дорослих.
В іншому поєдинку за золото Європейських ігор столичний дзюдоїст Георгій Зантарая (66 кг) зустрінеться з італійцем Маттео Медвесом.
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