18-річна Дарія Білодід виграла чемпіонат світу з дзюдо, захистивши свій титул

195 Читать новость на русском
Дарія Білодід – чемпіонка світу з дзюдо
Дарія Білодід – чемпіонка світу з дзюдо

Другий рік поспіль у фіналі світової першості у ваговій категорії до 48 кг японка Фуна Тонакі нічого не змогла вдіяти проти феноменальної представниці України Дарії Білодід.

18-річна дзюдоїстка з Києва заробила вазарі на третій хвилині сутички, а далі встояла під відчайдушним тиском суперниці та трибун арени "Ніппон Будокан" у Токіо.

До слова: В Україні визначили найстильнішу спортсменку: якими фотографіями в Instagram ділиться красуня

Відтак Дарія Білодід захистила свій титул чемпіонки світу з дзюдо, який вона виборола минулоріч.

Варто додати, що Чемпіонат світу з дзюдо тільки розпочався в Токіо. Триватиме він до 1 вересня. Загалом Україну на цьому турнірі представлятимуть десять спортсменів: Артем Лесюк (до 60 кг), Георгій Зантарая, Богдан Ядов (обидва – до 66 кг), Артем Хомула (до 73 кг), Кеджау Ньябалі (до 90 кг); жінки – Дар'я Білодід, Марина Черняк (обидві – до 48 кг), Марія Скора (до 57 кг), Єлизавета Каланіна, Галина Тарасова (обидві – понад 78 кг).

blog_ava
Не відступає: Трамп знову заговорив про участь Путіна у наступній зустрічі G7
сьогодні
4716
Теги: Спорт Новини Спорту Дарія Білодід Дзюдо
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Фіорентина" та "Наполі" видали неймовірний матч, забивши сім голів: відео
сьогодні 12:47 "Фіорентина" та "Наполі" видали неймовірний матч, забивши сім голів: відео
847
Трансфери команд УПЛ: онлайн
16 серпня 17:40 Трансфери команд УПЛ: онлайн
13225
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
19 серпня 20:52 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8253
Непереможний український боєць здобув перемогу ефектним прийомом: відео
сьогодні 12:02 Непереможний український боєць здобув перемогу ефектним прийомом: відео
2246
"Баварія" без проблем розгромила на виїзді "Шальке" Коноплянки: відео
сьогодні 11:04 "Баварія" без проблем розгромила на виїзді "Шальке" Коноплянки: відео
367
Новини
Більше новин
Залиште відгук