18-річна Дарія Білодід виграла чемпіонат світу з дзюдо, захистивши свій титул

Другий рік поспіль у фіналі світової першості у ваговій категорії до 48 кг японка Фуна Тонакі нічого не змогла вдіяти проти феноменальної представниці України Дарії Білодід.

18-річна дзюдоїстка з Києва заробила вазарі на третій хвилині сутички, а далі встояла під відчайдушним тиском суперниці та трибун арени "Ніппон Будокан" у Токіо.

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Відтак Дарія Білодід захистила свій титул чемпіонки світу з дзюдо, який вона виборола минулоріч.

Варто додати, що Чемпіонат світу з дзюдо тільки розпочався в Токіо. Триватиме він до 1 вересня. Загалом Україну на цьому турнірі представлятимуть десять спортсменів: Артем Лесюк (до 60 кг), Георгій Зантарая, Богдан Ядов (обидва – до 66 кг), Артем Хомула (до 73 кг), Кеджау Ньябалі (до 90 кг); жінки – Дар'я Білодід, Марина Черняк (обидві – до 48 кг), Марія Скора (до 57 кг), Єлизавета Каланіна, Галина Тарасова (обидві – понад 78 кг).