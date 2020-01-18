18-річна Магучіх зі світовим рекордом перемогла на Меморіалі Дем’янюка: відео

Легкоатлетка Ярослава Магучіх упевнено виграла Меморіал Дем’янюка у Львові.

Ярослава Магучіх повторила рекорд України в стрибка у висоту в приміщеннях, узявши висоту 2,01 м. Це світовий рекорд серед спортсменок до 20 років в закритому приміщенні.

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Зазначимо, що в Україні це досягнення належало Віті Паламар, яка встановила його в 2008 році на чемпіонаті світу у Валенсії.

Відео стрибку Ярослави Магучіх (дивитися на 1:31:10):

Хто такий Олексій Дем’янюк?Відомий український стрибун у висоту, учасник ХХІІ Олімпійських Ігор, володар найкращого результату сезону 1981 року у світі, трагічно загинув у 1999 році.

Спорт24 писав, що у фіналі чемпіонату світу з легкої атлетики в Катарі 18-річна українка встановила особистий рекорд, підкоривши позначку у 2,04 метра. Вона завоювала срібну медаль.

Завдяки цьому результату Магучіх встановила новий світовий рекорд серед спортсменок до 20 років. Окрім того, у 2019 році Магучіх стала чемпіонкою Європи серед юніорок.