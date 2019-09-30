18-річна українка Магучіх зі світовим рекордом виборола срібло чемпіонату світу

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Ярослава Магучіх
Ярослава Магучіх / twitter.com/iaaforg

Висотниці Юлія Левченко та Ярослава Магучіх представляли Україну у фіналі зі стрибків у висоту на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Досі (Катар).

18-річна Магучіх з першої спроби взяла висоту в 2,02 метра, а потім українка з третьої спроби стрибнула на 2,04 метра і виборола срібло на дорослому чемпіонаті світу. Висоту 2,06 наша спортсменка відмовилася підкорювати.

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Ця медаль стала першою для України на цій світовій першості. Раніше Ірина Климець фінішувала п'ятою у змаганнях з метання молоту, а Олена Собчук в спортивній ходьбі на 50 кілометрів зайняла четверте місце.

Ярослава встановила новий особистий рекорд. Також це новий світовий рекорд U-20. Магучіх побила його двічі за змагання.

Інша українка Юлія Левченко взяла висоту в 2,00 метри і посіла лише четверту сходинку. А перемогу здобула росіянка Марія Ласітскене, яка взяла висоту 2,04 м з першого разу.

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Теги: Спорт Новини Спорту Легка атлетика
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