18-річна Ястремська перемогла в престижній номінації від WTA

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Даяна Ястремська
Даяна Ястремська

Третя ракетка України Даяна Ястремська виграла в номінації "Прорив місяця" за версією WTA в січні.

У голосуванні вболівальників українка отримала 47% голосів і випередила американок Даніель Коллінз і Аманду Анісімову, а також австралійку Ешлі Барті.

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У січні Даяна вийшла у чвертьфінал турніру в Хобарті, а на Australian Open здобула дві перемоги, поступившись у третьому колі семиразовій чемпіонці змагань Серені Вільямс.

Минулого тижня українська тенісистка в Хуахіні здобула свій другий титул WTA. Ця перемога дозволила Ястремській увійти до топ-40 рейтингу WTA.

Хто така Даяна Ястремська: дивіться відео

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Теги: Спорт Теніс Даяна Ястремська
Джерело: 24 Канал
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