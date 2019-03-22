18-річна Ястремська поступилася у другому колі турніру WTA в Маямі: відео

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Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / Фото з відкритих джерел

Українська тенісистка Даяна Ястремська достроково завершила виступ на представницькому турнірі категорії Premier Mandatory в Маямі, США.

Ешлі Барті – Даяна Ястремська 2:0 (6:4, 6:1)

Даяна Ястремська в матчі 1/32 фіналу програла Ешлі Барті з рахунком 6:4, 6:1.

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Матч тривав 1 годину 5 хвилин. За цей час третя ракетка України подала 3 ейси і реалізувала 2 брейка. На стику першого і другого сетів Даяна віддала суперниці 6 геймів поспіль, дозволивши піти у відрив у заключній партії.

Виступ в Маямі, де Даяна здобула свою дебютну перемогу в рамках турніру серії Premier Mandatory, приніс Ястремській 26 тисяч доларів призових і 35 очок в рейтинг WTA.

В третьому колі Барті зустрінеться зі своєю співвітчизницею Самантою Стосур, яка в свою чергу завдала поразки 16 ракетці світу американці Медісон Кіз – 6:4, 4:6, 6:4.

До слова, в основній сітці також зіграють Еліна Світоліна і Леся Цуренко. Катерина Козлова не змогла пройти кваліфікацію.

Відеоогляд матчу Барті – Ястремська

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Теги: Спорт Теніс Даяна Ястремська Новини Спорту
Джерело: 24 Канал
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