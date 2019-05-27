18-річний хокеїст збірної Фінляндії встановив унікальне світове досягнення

Хокеїст збірної Фінляндії Каапо Какко встановив унікальне досягнення – він за 13 місяців виграв три чемпіонати світу.

У неділю, 26 травня, збірна Фінляндії перемогла на чемпіонаті світу з хокею 2019. 18-літній Каапо Какко зіграв у всіх десяти матчах на турнірі, у яких забив 6 шайб та віддав одну результативну передачу.

А от і відео, як Фінляндія виграла чемпіонат світу з хокею, обігравши у фіналі Канаду

Ця перемога стала третьою для Каапо Какко на чемпіонатах світу. Перед цих хокеїст виграв золоті медалі юніорського чемпіонату світу 2018 та молодіжного чемпіонату світу 2019. На те, щоб виграти три золоті нагороди чемпіонатів світу, фін "витратив" 13 місяців.

Какку став наймолодшим хокеїстом, кому це вдалося зробити. Він перевершив досягнення Коннора Макдевіда, який виграв ЮЧС-2013, МЧС-2015 та ЧС-2016. Канадець домігся таких результатів в 19-річному віці.