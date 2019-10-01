18-річний українець вийшов у фінал чемпіонату Європи з легкої атлетики

18-річний українець Михайло Кохан пробився у фінал з метання молота на чемпіонаті світу з легкої атлетики. У столиці Катару наш спортсмен навіть не використав усі відведені спроби у кваліфікації.

Так, український чинний переможець юнацьких Олімпійських ігор та тріумфатор чемпіонату Європи серед юніорів за другим разом виконав норматив, що виводить його у фінал.

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Михайло Кохан метнув снаряд на 76 метрів та 56 сантиметрів і з сьомим загальним результатом потрапив у вирішальний список спортсменів, які і будуть боротися за медалі.

Українка Анна Рижикова вийшла у півфінал ЧС з легкої атлетики в бігу

А от ще один відбірковий раунд доведеться пройти Анні Рижиковій у бігу на 400 метрів з бар'єрами. Хоча українка впевнено перемогла у своєму забігу в кваліфікації. У півфінал наша спортсменка потрапила із загальним п'ятим результатом.



Анна Рижикова