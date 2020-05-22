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Фантастичний трюк з м'ячем від українського футболіста: відео

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Михайло Мудрик
Михайло Мудрик / ФК "Шахтар"

19-річний український вінгер донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик продемонстрував незвичну техніку прийому та володіння м'яча.

Спочатку футболіст відправив м'яч високо в повітря, потім першим дотиком прийняв, а другим "поклав" м'яч собі на голову. Відповідне відео футболіст показав у власному Instagram.

До речі У відомому українському клубі підтвердили випадок зараження COVID-19

"Нічого особливого", – скромно прокоментував ролик Михайло.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nothing special

Публикация от MM10Boy with big dreams... (@mmudryk10)

Майстерність Михайла Мудрика

Раніше Мудрик опублікував ще декілька відео, як він майстерно приймає м'яч після довгої передачі. Схоже, що карантин дозволяє Михайлові відточувати свою майстерність.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

which video is better? Какое видео лучше?

Публикация от MM10Boy with big dreams... (@mmudryk10)

У поточному сезоні Мудрик провів за першу команду "Шахтаря" 11 матчів у всіх турнірах.

Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Футбол Шахтар
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