Фантастичний трюк з м'ячем від українського футболіста: відео

19-річний український вінгер донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик продемонстрував незвичну техніку прийому та володіння м'яча.

Спочатку футболіст відправив м'яч високо в повітря, потім першим дотиком прийняв, а другим "поклав" м'яч собі на голову. Відповідне відео футболіст показав у власному Instagram.

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"Нічого особливого", – скромно прокоментував ролик Михайло.

Майстерність Михайла Мудрика

Раніше Мудрик опублікував ще декілька відео, як він майстерно приймає м'яч після довгої передачі. Схоже, що карантин дозволяє Михайлові відточувати свою майстерність.

У поточному сезоні Мудрик провів за першу команду "Шахтаря" 11 матчів у всіх турнірах.