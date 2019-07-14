19-річна українка вийшла у фінал престижного тенісного турніру у Франції

191 Читать новость на русском
Катаріна Завацька
Катаріна Завацька / Фото з відкритих джерел

Українська тенісистка Катаріна Завацька зіграє у фіналі турніру ITF у французькому Контрексвілі.

Українка в півфіналі обіграла представницю Швейцарії Штефані Фогель – 4:6, 6:3, 6:3.

Які емоції: Снігур тільки друга українка, якій підкорився Вімблдон: яскраві фото перемоги

Матч тривав 2 години і 32 хвилини. За цей час українка 2 рази подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки і реалізувала 8 брейк-пойнтів. У свою чергу, Фегель зробила 1 ейс, зробила 4 "подвійні" і виграла 6 геймів на прийомі.

Таким чином, Завацька дійшла до фіналу вже на другому турнірі поспіль. Правда, минулого разу це 25-тисячник в Італії, ну а цей 100-тисячник і зовсім став першим для українки, де вона дісталася до матчу за трофей. У фіналі Завацька зустрінеться з норвежкою Ульрікке Ейкер.

Незалежно від результату цього поєдинку українка встановить свій новий особистий рекорд в рейтингу WTA.

У разі поразки, 19-річна Завацька з нового тижня буде займати 141-й рядок світового рейтингу, тоді як в разі перемоги – буде 133-ю.

blog_ava
Літня Універсіада 2019: медальний залік
сьогодні
4717
Теги: Спорт Новини Спорту Теніс
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Боттас виграв поул-позишн на гран-прі Великобританії, Леклер – третій
13 липня 17:32 Боттас виграв поул-позишн на гран-прі Великобританії, Леклер – третій
109
Трансфери команд УПЛ: онлайн
12 липня 11:29 Трансфери команд УПЛ: онлайн
8019
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
8 липня 13:04 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
3822
Світоліна після яскравого Вімблдону повертається в Україну: фото
13 липня 13:37 Світоліна після яскравого Вімблдону повертається в Україну: фото
895
Спортивною ходьбою займаються люди, які люблять себе мучити, – Христина Юдкіна
13 липня 12:00 Спортивною ходьбою займаються люди, які люблять себе мучити, – Христина Юдкіна
447
Новини
Більше новин
Залиште відгук