19-річна українка вийшла у фінал престижного тенісного турніру у Франції

Українська тенісистка Катаріна Завацька зіграє у фіналі турніру ITF у французькому Контрексвілі.

Українка в півфіналі обіграла представницю Швейцарії Штефані Фогель – 4:6, 6:3, 6:3.

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Матч тривав 2 години і 32 хвилини. За цей час українка 2 рази подала навиліт, допустила 4 подвійні помилки і реалізувала 8 брейк-пойнтів. У свою чергу, Фегель зробила 1 ейс, зробила 4 "подвійні" і виграла 6 геймів на прийомі.

Таким чином, Завацька дійшла до фіналу вже на другому турнірі поспіль. Правда, минулого разу це 25-тисячник в Італії, ну а цей 100-тисячник і зовсім став першим для українки, де вона дісталася до матчу за трофей. У фіналі Завацька зустрінеться з норвежкою Ульрікке Ейкер.

Незалежно від результату цього поєдинку українка встановить свій новий особистий рекорд в рейтингу WTA.

У разі поразки, 19-річна Завацька з нового тижня буде займати 141-й рядок світового рейтингу, тоді як в разі перемоги – буде 133-ю.