19-річна Ястремська зазнала прикрої поразки від досвідченої росіянки на турнірі в США

Друга ракетка України Даяна Ястремська не зуміла подолати друге коло турніру в американському Цинциннаті. Вона поступилася росіянці Світлані Кузнєцовій.

Матч тривав дві години та 35 хвилин. Найдовше тенісистки зіграли у другому сеті, на який витратили одну годину та 11 хвилин. До цього часу Ястремська була попереду. Вона виграла перший сет, двічі реалізувавши брейк-пойнт. Правда одну свою подачу в першому сеті вона таки віддала Кузнєцовій.

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У другому сеті українка відіграла з 1:3 на 5:3. Та на своїй подачі не зуміла двічі подати на матч-пойнт. Натомість росіянка реалізувала брейк-пойнт, а згодом довела сет до тай-брейку, де і перемогла.

У третьому сеті після рахунку 2:2 Ястремська віддала наступні чотири гейми та програла матч. У третє коло турніру вийшла росіянка.

Даяна Ястремська – Світлана Кузнєцова 1:2 (6:4, 6:7 (7), 2:6)

Варто нагадати, що у третьому колі зіграє інша українка – Еліна Світоліна.