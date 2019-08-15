19-річна Ястремська зазнала прикрої поразки від досвідченої росіянки на турнірі в США

56 Читать новость на русском
Даяна Ястремська
Даяна Ястремська / twitter.com/D_Yastremska

Друга ракетка України Даяна Ястремська не зуміла подолати друге коло турніру в американському Цинциннаті. Вона поступилася росіянці Світлані Кузнєцовій.

Матч тривав дві години та 35 хвилин. Найдовше тенісистки зіграли у другому сеті, на який витратили одну годину та 11 хвилин. До цього часу Ястремська була попереду. Вона виграла перший сет, двічі реалізувавши брейк-пойнт. Правда одну свою подачу в першому сеті вона таки віддала Кузнєцовій.

Читайте також: Світоліна повертається у топ-5 рейтингу WTA

У другому сеті українка відіграла з 1:3 на 5:3. Та на своїй подачі не зуміла двічі подати на матч-пойнт. Натомість росіянка реалізувала брейк-пойнт, а згодом довела сет до тай-брейку, де і перемогла.

У третьому сеті після рахунку 2:2 Ястремська віддала наступні чотири гейми та програла матч. У третє коло турніру вийшла росіянка.

Даяна Ястремська – Світлана Кузнєцова 1:2 (6:4, 6:7 (7), 2:6)

Варто нагадати, що у третьому колі зіграє інша українка – Еліна Світоліна.

blog_ava
Прогноз погоди на 15 серпня: Україну розділять грози, шквали, град і 30-градусна спека
сьогодні
4112
Теги: Спорт Теніс Даяна Ястремська
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Ліга Європи: результати усіх матчів
14 серпня 20:54 Ліга Європи: результати усіх матчів
7254
Трансфери команд УПЛ: онлайн
13 серпня 14:35 Трансфери команд УПЛ: онлайн
12497
Топ-трансфери літа 2019: онлайн
13 серпня 12:55 Топ-трансфери літа 2019: онлайн
7403
"Динамо" шукає нового головного тренера: онлайн
14 серпня 20:09 "Динамо" шукає нового головного тренера: онлайн
1740
Чого досягло "Динамо" під керівництвом Хацкевича
14 серпня 16:36 Чого досягло "Динамо" під керівництвом Хацкевича
Ігор Саджениця 846
Новини
Більше новин
Залиште відгук