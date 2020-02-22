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19-річний Голанд забив черговий гол за "Боруссію" та приніс команді перемогу: відео

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Ерлінг Голанд / Getty Images

Дортмундська "Боруссія"на виїзді обіграла "Вердер" (2:0) в матчі 23-го туру Бундесліги.

Перемогу "джмелям" принесли точні удари Загаду (52 хвилина) та Ерлінга Голанда (66 хвилина).

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Норвезький вундеркінд забив уже 12-й гол за німецький клуб після зимового переходу із австрійського "Зальцбурга". Це був його дев’ятий матч у складі "чорно-жовтих".

Відео голу Голанда

  • "Боруссія" з 45 очками піднялася на 2-ге місце Бундесліги. Відставання від лідера чемпіонату – "Баварії" – складає 4 бали.
  • "Вердер", маючи у своєму активі 17 пунктів, перебуває в зоні вильоту на передостанній 17-й позиції.
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Автор: Юрій Семенюк
Теги: ФК Боруссія Д Новини Спорту Спорт Футбол
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