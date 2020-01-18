19-річний Холанд забив три голи за 20 хвилин в дебютному матчі за "Боруссію": відео

"Боруссія" Д завдяки хет-трику Холанда здійснила камбек у матчі 18 туру Бундесліги проти "Аугсбурга" (5:3).

Аугсбург – Боруссія Дортмунд 3:5

Голи: Нідерлехнер 34, Ріхтер 46, Нідерлехнер 55 – Брандт 49, Холанд 59, 70, 79, Санчо 61

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Перший гол 19-річний форвард забив через 183 секунди після виходу на заміну. Він з'явився на полі на 56 хвилині, замінивши Лукаша Пішчека.

Згодом впродовж дев'яти хвилини Холанд ще двічі забив у ворота "Аугсбурга" – на 70-й та 79 хвилинах – та оформив, таким чином, хет-трик. Зазначимо, що Холанд перейшов у "Боруссію" в зимове трансферне вікно з "Зальцбурга" за 20 мільйонів євро.

"Боруссія" Д набрала 33 очки і займає 4 місце в Бундеслізі. "Аугсбург" з 23 очками йде на 10 позиції.

У наступному турі 24 січня "Боруссія" Д вдома прийматиме "Кельн". "Аугсбург" 25 січня на виїзді зіграє проти "Уніон Берлін".

Аугсбург – Боруссія Д відеоогляд матчу