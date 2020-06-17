"Олесунн" зустрічався з "Мольде" у матчі першого туру чемпіонату Норвегії. Неймовірний гол норвезького Сімена Нордлі не допоміг команді уникнути розгромної поразки.

Гол норвежця став справжньою окрасою поєдинку, пише 24 канал.

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Дебютний гол

За рахунку 0:1 Нордлі покарав чинного чемпіона за обрізку в центрі поля і метрів з сорока в один дотик перекинув голкіпера, який далеко відійшов з воріт. 20-річному футболісту вдалось зрівняти рахунок на табло.

Такий неймовірний гол не допоміг команді уникнути поразки. Далі забивав лише "Мольде". Підсумковий рахунок зустрічі – 1:4.

Підкреслимо, що Сімен Нордлі підсилив "Олесунн" під час зимового трансферного вікна.