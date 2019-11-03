20-літній мотогонщик загинув після аварії під час перегонів
20-річний гонщик Афрідза Мунандар з Індонезії загинув в аварії в гонці серії Idemitsu Asia Talent Cup на трасі "Сепанг".
Інцидент стався ще на першому колі. В десятому повороті мотоцикл Афрідза Мунандара потрапив в аварію. Через це гонку зупинили червоними прапорами, а самого спортсмена гелікоптером доставили до госпіталю в Куала-Лумпур.
Відео аварії за участі Афрідза Мунандара
Як йдеться в заяві організаторів гонки, медики не зуміли врятувати життя гонщика.
Варто додати, що Афрідза Мунандар у цьому сезоні здобув дві перемоги. Ще двічі він фінішував другим, також в його активі і два третіх місця. Він був одним серед претендентів на перемогу і в цій гонці.
Читайте також: Сауль Альварес переміг Сергія Ковальова, відправивши росіянина в ефектний нокаут: відео
Організатори гонки вирішили навічно увіковічити за Афрідзою Мунандаром номер "4", під яким він виступав.