20-літній мотогонщик загинув після аварії під час перегонів

20-річний гонщик Афрідза Мунандар з Індонезії загинув в аварії в гонці серії Idemitsu Asia Talent Cup на трасі "Сепанг".

Інцидент стався ще на першому колі. В десятому повороті мотоцикл Афрідза Мунандара потрапив в аварію. Через це гонку зупинили червоними прапорами, а самого спортсмена гелікоптером доставили до госпіталю в Куала-Лумпур.

Відео аварії за участі Афрідза Мунандара

Як йдеться в заяві організаторів гонки, медики не зуміли врятувати життя гонщика.

It is with a heavy heart that we inform you of the passing of Afridza Munandar who was involved in an incident during Idemitsu Asia Talent Cup Race 1 in Sepang



We would like to send our condolences to Afridza’s family and friendshttps://t.co/YYSBQsyslR pic.twitter.com/bD4QrIoX7c — Asia Talent Cup (@AsiaTalentCup) November 2, 2019

Варто додати, що Афрідза Мунандар у цьому сезоні здобув дві перемоги. Ще двічі він фінішував другим, також в його активі і два третіх місця. Він був одним серед претендентів на перемогу і в цій гонці.

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Організатори гонки вирішили навічно увіковічити за Афрідзою Мунандаром номер "4", під яким він виступав.