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20-річний баскетболіст побив рекорд легендарного Майкла Джордана

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Лука Дончіч / twitter.com/ESPNStatsInfo

Баскетболіст "Далласа" Лука Дончіч побив багаторічний рекорд легендарного Майкла Джордана. 20-річний Дончіч став наймолодшим гравцем, який набирав 30 очок і зробив 15 результативних передач більш ніж один раз за сезон.

Досягнення Джордана трималося із сезону 1984/85 років, повідомляє офіційний твіттер НБА.

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Словенець оновив рекорд минулої ночі в матчі проти "Голден Стейт", який його команда програла – 141:121. У цій грі Дончіч набрав 31 очко, зробив 15 результативних передач і 12 підбирань.

У нинішньому сезоні Дончіч у середньому за гру набирає 29,3 очка, робить 9,6 підбирання і 8,9 асиста.

Також захисник "Далласа" повторив досягнення Оскара Робертсона, ставши другим гравцем в історії НБА, який набрав як мінімум 2000 очок, 750 підбирань і 500 передач в перших 100 матчах своєї кар'єри.

Раніше словенець став другим баскетболістом молодше 21 року, якому вдалося оформити 40-очковий тріпл-дабл в матчі НБА.

Крім того, Дончіч став третім гравцем в історії НБА, який завершив календарний місяць з тріпл-даблом в середньому за гру, при цьому набираючи 30 і більше очок.

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Автор: Юрій Семенюк
Теги: Спорт Новини Спорту Баскетбол NBA
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