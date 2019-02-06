20 років тому наставник "Манчестер Юнайтед" заколотив 4 голи за 10 хвилин: як це було

6 лютого 1999 року Уле Гуннар Сульшер оформив покер у матчі за "Манчестер Юнайтед" проти "Ноттінгема".

"Юнайтед" вів у рахунку 4:1, коли сер Алекс Фергюсон замінив Дуайта Йорка на Уле Гуннара Сульшера на 72 хвилині. Тренер Джиммі Раян пізніше зізнавався, що установкою Сульшера було більше грати в пас і працювати на підіграванні.

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У підсумку, Сульшер забив 4 голи за 10 хвилин у ворота "Ноттінгем" Форест.



Зараз Сульшер знову вийшов на заміну, на цей раз замість Жозе Моурінью. І гра "Юнайтед" змінилася.

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