20 років тому наставник "Манчестер Юнайтед" заколотив 4 голи за 10 хвилин: як це було

91 Читать новость на русском
Уле Гуннар Сульшер
Уле Гуннар Сульшер / Фото з відкритих джерел

6 лютого 1999 року Уле Гуннар Сульшер оформив покер у матчі за "Манчестер Юнайтед" проти "Ноттінгема".

"Юнайтед" вів у рахунку 4:1, коли сер Алекс Фергюсон замінив Дуайта Йорка на Уле Гуннара Сульшера на 72 хвилині. Тренер Джиммі Раян пізніше зізнавався, що установкою Сульшера було більше грати в пас і працювати на підіграванні.

Читайте також: Жозе Моурінью кумедно впав під час хокейного матчу в Росії: курйозне відео

У підсумку, Сульшер забив 4 голи за 10 хвилин у ворота "Ноттінгем" Форест.


Зараз Сульшер знову вийшов на заміну, на цей раз замість Жозе Моурінью. І гра "Юнайтед" змінилася.

Підписуйтеся на наш Twitter та Telegram

blog_ava
Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
сьогодні
144725
Теги: Спорт Манчестер Юнайтед Футбол
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Львівські "Карпати" планують масштабну реконструкцію стадіону "Україна": що там буде
сьогодні 17:08 Львівські "Карпати" планують масштабну реконструкцію стадіону "Україна": що там буде
856
Даяна Ястремська виграла перший матч для збірної України на Кубку Федерації
сьогодні 12:45 Даяна Ястремська виграла перший матч для збірної України на Кубку Федерації
263
"Шахтар" та "Динамо" потрапили у топ-100 найбагатших клубів світу
сьогодні 11:12 "Шахтар" та "Динамо" потрапили у топ-100 найбагатших клубів світу
258
Україна вперше в історії виборола медаль на чемпіонаті світу зі сноубордингу
сьогодні 09:29 Україна вперше в історії виборола медаль на чемпіонаті світу зі сноубордингу
312
"Лейкерс" обміняли українця Святослава Михайлюка в інший клуб НБА
сьогодні 09:13 "Лейкерс" обміняли українця Святослава Михайлюка в інший клуб НБА
249
Кріштіану Роналду – 34: голи знаменитого форварда у ворота українських клубів
5 лютого 14:00 Кріштіану Роналду – 34: голи знаменитого форварда у ворота українських клубів
677
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук