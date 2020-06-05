Чемпіонка Європи з настільного тенісу серед юніорів Єлизавета Медвецьки трагічно загинула в Кишиневі. Дівчина випала з вікна 16-го поверху.

Про це повідомляє "Регіон online". Причини трагедії не повідомляються.

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Рідні та друзі 21-річної Медвецьки не вірять у версію про самогубство і припускають, що дівчина випала з вікна випадково.

Що відомо про Єлизавету Медвецьки

Медвецьки була майстром спорту з настільного тенісу. На її рахунку золото чемпіонату Європи 2010 року, а також перемоги на регіональних і національних турнірах Молдавії.

У березні цього року стало відомо, що 21-річна російська дзюдоїстка Марьям Єсеркеєва спробувала накласти на себе руки. В результаті вона отримала черепно-мозкову травму і впала в кому. Спортсменка прийшла в себе через два місяці. Постраждала отримала першу групу інвалідності.