212-сантиметровий український баскетболіст страждає в мініатюрному готельному номері в Японії

Центровий збірної України з баскетболу В'ячеслав Кравцов обживається на новому місці роботи – в Японії.

Раніше Спорт24 писав, що В'ячеслав Кравцов виступатиме в японському чемпіонаті. Клуб "НеоФінікс" офіційно підтвердив підписання контракту з Кравцовим.

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На своїй сторінці в Facebook 212-сантиметровий центровий виклав кілька фото, в яких показав як нелегко йому доводиться жити.

Зазначимо, що для Кравцова Японія не перша азіатська країна, чотири роки тому він вже грав в Китаї.