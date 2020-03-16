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21-літній іспанський футболіст Франціско Гарсія помер від коронавірусу

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Франціско Гарсія помер через коронавірус / facebook.com/AtlPortadaAlta

В Іспанії помер 21-літній Франціско Гарсія. Він наймолодший, хто помер через коронавірус в Іспанії. Він помер 15 березня.

Франціско Гарсія виступав за аматорський футбольний клуб "Атлетіко Портада Альта" з Малаги. Він також працював наставником юнацької команди.

Однак у нього виявили онкологічні захворювання, тож він був у групі ризику. Коронавірус Covid-19 лише погіршив ситуацію, і в неділю, 15 березня, Франціско Гарсія помер.

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Інформацію про його смерть підтвердив і клуб.

"Хочемо виразити наші співчуття родині, близьким та друзям нашого Франціско Гарсії, який, на превеликий жаль, покинув нас", – йдеться в повідомленні клубу.

Станом на 16 березня в Іспанії було зафіксовано 7844 випадки зараження на коронавірус. Померло 292 людини, 517 осіб вилікували.

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Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Ігор Саджениця
Теги: Здоров'я Коронавірус Covid-19 Новини Спорту Спорт Футбол Втрати
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