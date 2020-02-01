21-річна американка Софія Кенін сенсаційно виграла Australian Open – відео

Американська тенісистка Софія Кенін стала переможницею Australian Open – першого в сезоні турніру серії Grand Slam.

21-річна Кенін у фіналі турніру здолала іспанку Гарбіньє Мугурусу з рахунком 4:6, 6:2, 6:2.

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Поєдинок тривав 2 години і 5 хвилин. За цей час Кенін зуміла зробити 2 ейси, реалізувала 5 брейкпоінтів з 6-ти і виграти 4 гейми поспіль, не допустивши жодної подвійної помилки. Гарбіньє Мугуруса ж 9 раз подала навиліт, реалізувала тільки 2 брейкпоінта з 12-ти, виграла 2 гейми на прийомі і допустила цілих 9 "подвійних".

Починався матч для іспанки краще не придумаєш, Гарбіньє Мугуруса виграла перший сет, реалізувавши два брейка. Однак потім Гарбіньє несподівано стала діяти гірше, чим і скористалася Кенін.

Американка з російським корінням впевнено виграла другу і третю партії, віддавши Мугурусі всього 4 гейми, і вперше в своїй кар'єрі стала чемпіонкою турніру Великого шолома.