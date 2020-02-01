21-річна американка Софія Кенін сенсаційно виграла Australian Open – відео
Американська тенісистка Софія Кенін стала переможницею Australian Open – першого в сезоні турніру серії Grand Slam.
21-річна Кенін у фіналі турніру здолала іспанку Гарбіньє Мугурусу з рахунком 4:6, 6:2, 6:2.
Дивіться також: Бабош та Младеновіч перемогли на Australian Open у жіночому парному турнірі
Поєдинок тривав 2 години і 5 хвилин. За цей час Кенін зуміла зробити 2 ейси, реалізувала 5 брейкпоінтів з 6-ти і виграти 4 гейми поспіль, не допустивши жодної подвійної помилки. Гарбіньє Мугуруса ж 9 раз подала навиліт, реалізувала тільки 2 брейкпоінта з 12-ти, виграла 2 гейми на прийомі і допустила цілих 9 "подвійних".
Починався матч для іспанки краще не придумаєш, Гарбіньє Мугуруса виграла перший сет, реалізувавши два брейка. Однак потім Гарбіньє несподівано стала діяти гірше, чим і скористалася Кенін.
Американка з російським корінням впевнено виграла другу і третю партії, віддавши Мугурусі всього 4 гейми, і вперше в своїй кар'єрі стала чемпіонкою турніру Великого шолома.
- На шляху до фіналу представниця США пройшла Мартіну Тревізан (Італія), Енні Лі (США), Чжан Шуай (Китай), Корі Гауфф (США), Онс Жабер (Туніс) та Ешлі Барті (Австралія).
- Що стосується Мугуруси, то вона продовжує залишатися з двома перемогами - Roland Rarros (2016) та Wibledon (2017).
- Вже 2 лютого відбудеться фінал чоловічого розряду, в якому зустрінуться серб Новак Джокович і австрієць Домінік Тім.
Вибір редакції
-
Офіційних пропозицій по Матвієнку від "Арсенала" не було, – несподівана заява Палкінасьогодні , 13:01
-
Джима може стати 3-ю українкою, яка виграє Кришталевий глобус: що для цього потрібносьогодні , 10:30
-
Світовий рекорд Магучіх, Родрігес покинув "Динамо" та інші новини спорту 31 січнясьогодні , 07:30