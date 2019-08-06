22-річний бельгійський велогонщик трагічно загинув після падіння на "Турі Польщі"

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Бьорг Ламбрехт загинув
Бьорг Ламбрехт загинув / Eurosport

Бельгійський гонщик Бьорг Ламбрехт помер в лікарні після падіння на третьому етапі "Туру Польщі".

Про це повідомили в його команді Lotto-Soudal.

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Ламбрехт врізався в бетонну трубу через мокру траси. Бельгієць був реанімований і доставлений в лікарню, проте не пережив операцію.

Також під час трансляції по телебаченню надійшла неофіційна інформація, що першу допомогу бельгійцю надали прямо на трасі, але його стан не дозволяє госпіталізувати його за допомогою вертольота, тому з траси його відвезла машина швидкої допомоги.

У нинішньому сезоні бельгієць виграв молодіжний залік на "Критеріум Дофіне", також добре проявив себе на престижних одноденках – 4 місце на "Флеш Валонь" і 6-е на Amstel Gold Race. У минулому році він виграв срібло на чемпіонаті світу U-23.

Ламбрехт почав професійну кар'єру в 2018 році і був однією з головних надій бельгійського велоспорту.

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Теги: Спорт Новини Спорту Велоспорт
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