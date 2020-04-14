22-річний бразильський футболіст раптово помер під час сеансу фізіотерапії
Захисник бразильського клубу "Гуарані" Тьяго Кортес помер під час сеансу фізіотерапії
Інцидент трапився в понеділок, 13 квітня. Про це повідомляється на офіційній сторінці клубу в Instagram.
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22-річний бразильський футболіст, останнім часом відновлювався після травми коліна, відправився у лікарню на сеанс фізіотерапії. В ході процедури він відчув себе погано і помер. Точні причини смерті не уточнюються.
"Я був приголомшений. Вранці Тьяго зв'язався з нами, щоб поговорити про фізіотерапію. Я поспілкувався з його сестрою і передав в клуб їх прохання. Він працював з нами не так довго, але було видно, що він відмінний хлопець. Тьяго нічого не ускладнював, старанно працював і ходив до церкви. Він збирався допомогти нам, але тепер ми всі засмучені", – цитує Globo Esporte президента "Гуарані" Тато Морейру.
Перед початком сезону Тьяго Кортес пройшов медичне обстеження, яке не виявило у нього проблем зі здоров'ям. В останній раз він виходив на поле 12 березня.
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